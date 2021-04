Calciomercato Juventus – Addio ad Arthur per arrivare a Icardi

Il calciomercato della Juventus sarà fatto principalmente di scambi: quello tra Arthur e Icardi col PSG è un'ipotesi più che valida.

Il calciomercato della Juventus sarà principalmente fatto di scambi. Pochi i soldi, a disposizione di tutti, compresa la Juventus, che ha bisogno di qualche idea per riuscire a rinforzare la squadra. La stagione è andata nel peggiore dei modi, con un'eliminazione prematura dalla Champions League e uno Scudetto fuori dalla portata ormai da tempo. L'obiettivo è rinforzare la rosa per migliorare la situazione in vista della prossima. Tutti in bilico però, dall'allenatore Andrea Pirlo fino alle stelle della squadra.

La richiesta è sempre la stessa da parte di Pirlo: serve un attaccante. La prima scelta è, da sempre, Mauro Icardi. Il centravanti argentino classe 1993 è al Paris Saint-Germain, ma potrebbe lasciare in estate. La Juve lo insegue ormai da tantissimo tempo e anche lui vorrebbe fortemente trasferirsi in bianconero, anche per rivincita nei confronti dell'Inter, che però comunque sorriderebbe: 15 milioni dovrebbero essere versati ai nerazzurri in caso di cessione in campionato. Si valutano diverse ipotesi di scambio, ma una sembra la più percorribile.

Potrebbe infatti essere Arthur, centrocampista brasiliano classe 1996, la giusta pedina di scambio. Valutato 50 milioni, non ha convinto del tutto. Lo scambio sarebbe alla pari, con i biancori che però verserebbero 5 dei 15 milioni da dare all'Inter. Per ora è solo un'idea, ma Arthur al PSG piace e Icardi è un vecchio pallino bianconero. Tutto è possibile.