Calciomercato – Jovic piace anche all’Herta Berlino: già bocciato Piatek?

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Il nome di Luka Jovic piace a molti club d’Europa. L’attaccante ha letteralmente fallito con il Real Madrid in questa stagione, dunque è visto come un possibile affare visto che soltanto un’estate sono stati pagati oltre 60 milioni all’Eintracht Francoforte. Tra i club interessati a Jovic c’è l’Hertha Berlino di Krzysztof Piatek.

Se il club tedesco si interessa all’attaccante serbo, è perché si è già stancato di Piatek? I suoi numeri da gennaio ad oggi non sono affatto straordinari: 16 partite, 5 gol e 1 assist. Un bottino molto magro, che certo non entusiasma club e tifosi tedeschi. È già finita la sua avventura in Germania? Probabilmente no, anche perché a chi lo venderebbero? Sarebbe una svalutazione eccessiva per il polacco.

Poi vedremo se l’Hertha Berlino insisterà per Jovic e se Piatek dovrà preoccuparsi. Secondo ‘Marca‘ c’è un interesse, ma da qui ad acquistarlo ne passa. Il Milan è una delle squadre più attive su Jovic, che con Ante Rebic ritroverebbe il suo partner ideale ai tempi di Francoforte. Si attende l’insediamento di Ralf Rangnick alla guida del club per capire meglio gli obiettivi per l’attacco del futuro.

