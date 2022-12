Isco saluta il Siviglia: possibile il riscatto in Serie A?

Isco, una possibilità per il Milan?

Isco e il Siviglia si dividono: la storia tra il club spagnolo e l'ex Real Madrid, è durato solamente pochi mesi. Il calciatore, dovrebbe avere in mano il suo cartellino con la possibilità di scegliere la sua prossima destinazione. L'ex blancos, che è stato spesso cercato da squadre in Serie A, potrebbe diventare un pezzo pregiato a zero, per alcuni club italiani.