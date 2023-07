Vieri: “L’Inter deve chiudere immediatamente le porte a Lukaku”

"Non ho mai giudicato nessuno, ognuno può fare quello che gli pare. Ma se è vero quanto letto e Lukaku è sparito per quindici giorni e ha aperto alla trattativa coi bianconeri, è giusto che l'Inter gli chiuda tutte le porte". Bobo si è poi espresso anche sull'interessamento della Vecchia Signora: "Terrei Vlahovic , è giovane e forte, alla Juventus non serve un centravanti".

Lukaku e le promesse non mantenute: le qualità del belga

Ciò che ha fatto infuriare i tifosi interisti sono state le parole di affetto e le varie promesse fatte dal belga, però infrante in seguito. Se già l'addio per il trasferimento al Chelsea non era stato visto di buon occhio dai supporters nerazzurri, l'interessamento mostrato verso la Juventus è stato inteso come un vero e proprio tradimento.