Calciomercato Inter – Vecino in partenza, c’è il Borussia Dortmund

CALCIOMERCATO INTER – Il mercato in casa Inter è chiaro: non ci saranno movimenti, soprattutto in entrata. In uscita qualcosa potrebbe succedere, ma è molto difficile, visto che sono poche le squadre disposte a investire e l’Inter non ha intenzione di regalare nessuno. Anche in entrata qualcosa potrebbe succedere, ma solo con prestiti o scambi. La priorità resta sfoltire la rosa, con molti giocatori che non rientrano nei piani.

A fare un piccolo assist all'Inter ci ha pensato Axel Witsel, belga classe 1989 del Borussia Dortmund che si è rotto il tendine d'Achille e che, dunque, dovrà restare fuori praticamente fino a fine stagione. Per sostituirlo, i tedeschi starebbero pensando a Matias Vecino. L'uruguaiano è ormai fuori dal progetto e per un'offerta da 12 milioni i nerazzurri lo lascerebbero andare volentieri. Anche lui ha subito un infortunio che lo ha tenuto fuori da inizio stagione, ma ora ha recuperato e potrebbe partire subito. Classe 1991, ha segnato gol importanti in nerazzurro, ma il tempo dei saluti sembra arrivato.