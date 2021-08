Calciomercato Inter – Tutti i dettagli dell’operazione Correa

L'Inter ha praticamente chiuso per l'arrivo di Correa in questa sessione estiva di calciomercato: ecco tutti i dettagli

L'Inter ha praticamente chiuso per Joaquin Correa in questi ultimi giorni di calciomercato. L'argentino ha spinto con la Lazio per essere ceduto perché aveva il desiderio di ritrovare il suo ex allenatore Simone Inzaghi. Ma quali sono i costi dell'operazione? SportMediaset riporta i dettagli: operazione da 31 milioni di euro complessivi, primo anno in prestito e obbligo di riscatto che scatterà con la qualificazione in Champions League dei nerazzurri. Al giocatore spetterà un quadriennale da 3,5 milioni di euro netti a stagione.