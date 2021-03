Calciomercato Inter – Suning paga stipendi e prima rata di Hakimi | News

Le ultime news di calciomercato sull'Inter: Achraf Hakimi non era stato ancora pagato al Real Madrid. Suning corre ai ripari. Per adesso ...

Buone notizie per i tifosi dell'Inter, dopo qualche mese di incertezza economica. Il gruppo Suning, proprietario del club nerazzurro, infatti, pagherà tra domani e mercoledì gli stipendi di gennaio ai giocatori di Antonio Conte. Ma non è tutto, perché entro il 31 di questo mese di marzo sarà anche inviato al Real Madrid il bonifico di 10 milioni di euro per il pagamento della prima rata di Achraf Hakimi, colpo del calciomercato estivo 2020.