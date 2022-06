Calciomercato Inter – Oggi summit con il Chelsea per Lukaku: le ultime

Romelu Lukaku può tornare all'Inter in questo calciomercato estivo a un anno di distanza dalla sua fuga a Londra. Oggi incontro con i 'Blues'

Daniele Triolo

Romelu Lukaku vuole tornare all'Inter in questa sessione estiva di calciomercato ed il club nerazzurro sta facendo di tutto per accontentarlo. 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come oggi (al massimo domani) ci sarà un nuovo summit tra Inter e Chelsea per parlare della cessione di 'Big Rom' alla seconda squadra di Milano.

Il Chelsea dovrà rispondere all'offerta dell'Inter per il giocatore belga, classe 1993, che non vede l'ora di scappare da Londra visti i suoi rapporti non idilliaci con il manager tedesco, Thomas Tuchel. Il quale, spesso, lo ha confinato in panchina durante l'ultima stagione con i 'Blues'.

Calciomercato Inter, Lukaku spinge per tornare a Milano

L'Inter, che per la cessione di Lukaku al Chelsea, appena un anno fa, aveva intascato ben 115 milioni di euro, ne ha offerti 5 per un anno di prestito. Il Chelsea, dal canto suo, ha replicato fin qui chiedendone 15. È ovvio che i nerazzurri dovranno salire almeno fino a 10 milioni di euro. Offerta che, però, dovrebbe essere poi destinata ulteriormente a salire con dei bonus.

Il Chelsea, che andrà in perdita nell'affare (Lukaku è ammortato, in bilancio, per 24 milioni di euro l'anno), chiederà contropartite tecniche all'Inter. Si parla di un possibile approdo, per esempio, di Denzel Dumfries alla corte di Tuchel, ma i nerazzurri vorrebbero 45 milioni di euro per l'esterno olandese. Troppo, secondo il club londinese.

Nei dialoghi, quindi, potrebbe rientrare anche Stefan de Vrij o, persino, Milan Škriniar. Il quale, però, sembra diretto verso il PSG.