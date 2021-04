Calciomercato Inter – Spunta un nome da sogno per Conte

L'Inter ha messo nel mirino un nuovo calciatore in vista del prossimo calciomercato. Conte ci spera e sogna. Gli piace tantissimo.

Ormai lo Scudetto sembra essere davvero pronto a essere cucito sulla maglia dell'Inter e i nerazzurri pensano già al calciomercato. Il club meneghino sta cercando di capire come potrà muoversi, vista la delicata situazione economica del club. Antonio Conte, come sempre molto esigente, chiede almeno tre acquisti di buon livello. Uno potrebbe arrivare e sarebbe graditissimo dall'allenatore pugliese. L'Inter ha infatti messo nel mirino Joan Jordan, centrocampista spagnolo classe 1994, di proprietà del Siviglia. La sua valutazione è di 30 milioni. Può giocare in ogni ruolo del centrocampo. Conte lo apprezza tantissimo e lo vorrebbe in nerazzurro. Intanto Maldini pensa a tre nomi per rinforzare l'attacco.