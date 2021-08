Calciomercato Inter – Sky sgancia la bomba: “Si prova il colpo Insigne”

Futuro incerto per Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli è sempre più lontano dal rinnovo: l'Inter, stando a Sky, prova il colpaccio

Insigne è legato al Napoli fino al prossimo 30 giugno del 2022. Ma, come detto, il rinnovo è lontano. Aurelio De Laurentiis, pur di non perderlo a parametro zero, potrebbe valutare una sua cessione già in questa sessione di calciomercato. Dopo aver perso Lukaku, l'Inter ha chiuso per Dzeko, ma cerca anche un altro attaccante. Tanti i nomi circolati nelle ultime ore, ma quello di Insigne potrebbe rappresentare davvero una sorpresa. Il Napoli, per lasciarlo partire, chiede 25 milioni di euro. Milan, la nostra esclusiva con Drago, ex allenatore di Florenzi e Kessie. Ecco cosa ci ha detto.