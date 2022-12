Calciomercato Inter – Per Skriniar c’è la fila di pretendenti

L'Inter, potrebbe essere costretta a cedere Milan Skriniar a gennaio per cercare di incassare il più possibile

L' Inter potrebbe dover essere costretta a cedere qualche giocatore, come già successo in passato con le cessioni di Romelu Lukaku e Hakimi . Un nome che potrebbe partire è quello di Milan Skriniar .

Inter, c'è la fila per Skriniar

Il contratto di Milan Skriniar con l’Inter scade a giugno e la firma sul rinnovo non è ancora arrivata e da gennaio il 27enne difensore slovacco potrebbe già accordarsi con un altro club per trasferirsi a fine stagione a parametro zero.