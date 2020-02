Calciomercato Inter – Skriniar interessa al Manchester City: le ultime

CALCIOMERCATO INTER – Senza dubbio Milan Skriniar è una delle tante certezze dell’Inter di quest’anno. Antonio Conte gli ha affidato le chiavi della difesa e i risultati non sono certo malvagi: 18 gol subiti e miglior difesa del campionato finora per i nerazzurri. Da quando è arrivato dalla Sampdoria, il giocatore è cresciuto sempre di più fino a diventare uno dei prezzi pregiati del mercato. Secondo quanto ‘Calciomercato.com’ si è raffreddato l’interesse del Barcellona nei suoi confronti, ma è cresciuto quello del Manchester City di Pep Guardiola. Il club inglese vorrebbe puntare sullo slovacco per rinforzare un reparto non solidissimo. Ma la posizione dell’Inter è chiara: Skriniar non si muove a meno di proposte indecenti che si aggirerebbero sui 70-80 milioni di euro. Intanto Samir Handanovic non dovrebbe farcela per il Derby, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android