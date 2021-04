Calciomercato Inter – Silvestri come nuovo portiere: pronto il maxi scambio

Il calciomercato dell'Inter prevede anche l'acquisto di un portiere. Silvestri il primo nome. Scambio due per uno con la regia di Raiola.

Il calciomercato dell' Inter non prevede grandi spese, ma c'è la necessità di rinforzare la squadra. A partire dalla porta, dove Samir Handanovic non dà più garanzie. Lo sloveno classe 1984 continua ad alternare grandi parate a errori clamorosi e così i nerazzurri sono alla ricerca di un erede, che possa prenderne il posto già a partire dalla prossima stagione. Domenica stava per far nuovamente pareggiare l'Inter contro l' Hellas Verona , mentre autore di una grande prova è stato Marco Silvestri , estremo difensore scaligero classe 1991, che piace molto ai nerazzurri.

Silvestri sembra ora essere la prima scelta dell'Inter, anche perché per Juan Musso, estremo difensore argentino classe 1994, l'Udinese continua a chiedere troppo: più di 20 milioni. Circa 10 invece la valutazione di Silvestri. Ma come detto l'Inter non ha possibilità economica e così potrebbe mettere in piedi un maxi scambio. I nerazzurri potrebbero cedere Andrea Pinamonti, attaccante classe 1999, e Ionut Radu, secondo portiere nerazzurro che non convince Antonio Conte. Rumeno, classe 1997, andrebbe a sostituire proprio Silvestri. Così, l'Inter otterrebbe anche 9 milioni circa di liquidità.