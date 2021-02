Calciomercato Inter – Se vince lo Scudetto si sblocca tutto

Inter, con lo Scudetto mercato sbloccato

Un derby vinto meritando e un vantaggio in classifica di 4 punti. Milan-Inter è finita 0-3 e adesso i nerazzurri sono davvero convinti di poter vincere lo Scudetto. La formazione nerazzurra è libera da alti impegni e può concentrarsi sul campionato. Inoltre ha già giocato con Lazio e Milan. Insomma, tutta l’inerzia è dalla parte nerazzurra. I tifosi sono sicuri: sarà tricolore. E hanno anche un motivo in più per sperarci: il mercato. Nel caso in cui arrivassero al successo, infatti, potrebbe sbloccarsi finalmente il mercato. I vari introiti potrebbero infatti portare sia Suning (nel caso in cui alla fine non cedesse) sia una nuova proprietà a intervenire in modo concreto per rinforzare ulteriormente la rosa.

