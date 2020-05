Calciomercato Inter – Riscatto Icardi, prima offerta del Psg: le cifre

CALCIOMERCATO INTER – Secondo quanto riferito da ‘Calciomercato.com’, ci sarebbero interessanti novità sul riscatto di Mauro Icardi da parte del Psg. Il club francese avrebbe avanzato un’offerta da 50 milioni di euro più bonus, non tutti di facile raggiungimento. Il riscatto stabilito la scorsa estate con l’Inter ammonta a 70 milioni, una cifra di 10 milioni superiore all’attuale offerta di Leonardo.

Per questo motivo Beppe Marotta vorrebbe provare a giocare al rialzo, cercando di arrivare ai 70 milioni anche attraverso i suddetti bonus. Un accordo che dovrà essere preso in tempi brevi, perché il termine ultimo del riscatto scadrà il 31 maggio. Dopo questa data si dovrà lavorare da capo per trovare un ulteriore accordo.

