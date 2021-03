Calciomercato Inter – Rinnovo Lautaro Martinez: il piano di Marotta

Buone notizie di calciomercato in casa Inter, con il rinnovo di Lautaro Martinez ormai molto vicino: Marotta inconterà l'agente.

Stefano Bressi

La trasformazione di Lautaro Martinez negli ultimi mesi è impressionante: l'argentino classe 1997 dell'Inter sta diventando un attaccante sempre più completo, in grado di aiutare in fase di copertura, di rifinire e di concludere. Abbina velocità e qualità, oltre che potenza. Su di lui ha avuto un grande impatto sicuramente Antonio Conte, che l'ha aiutato a crescere moltissimo. L'unico momento difficile per lui è coinciso con le voci che lo volevano vicino al Barcellona. Operazione mai conclusa, con l'Inter che ha sempre chiesto i 111 milioni della clausola rescissoria per lasciarlo andare. Voci che adesso sembrano lontane, con il futuro sempre più nerazzurro. Giuseppe Marotta, tornato a lavorare a pieno regime, ora è pronto a proporgli il rinnovo.

La modifica e il prolungamento del contratto di Lautaro Martinez sono una priorità per l'Inter al momento. Un principio d'accordo c'è già: 4,5 milioni a stagione, più bonus. La scadenza si sposterebbe di un anno: dal 2023 al 2024. La modifica principale, però, riguarda ovviamente l'eliminazione della clausola rescissoria. L'Inter non vuole infatti rischiare che qualcuno si presenti con quella cifra, ma così lascia anche la possibilità di cederlo a cifre inferiori in caso di richieste congrue e forte volontà del ragazzo.

Il procuratore di Lautaro Martinez è a Milano già dalla scorsa settimana e nei prossimi giorni potrebbe incontrare Marotta. Ovviamente, però, finché non ci sarà chiarezza sul futuro della proprietà nerazzurra, qualsiasi discorso sull'ufficialità è da rinviare. In ogni caso, l'incontro in programma potrebbe andare a eliminare anche gli ultimi dubbi, facendo di fatto raggiungere un accordo. Il futuro di Lautaro Martinez, in ogni caso, è sempre più interista.