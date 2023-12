Calciomercato Inter – Lautaro Martínez, rinnovo vicino: cifre e dettagli

Potrebbe toccare i dieci anni in nerazzurro

Un ingaggio che lo renderà il giocatore più pagato della rosa dell'Inter. Un premio alla leadership e, soprattutto, alla fedeltà di Lautaro alla causa: è arrivato all'Inter nell'estate 2018 e, qualora rispettasse fino in fondo il suo nuovo contratto, potrebbe arrivare addirittura a dieci anni in nerazzurro. Fin qui Martínez ha segnato 117 gol in 257 partite con i meneghini.