Calciomercato Inter – Rinnovo Calhanoglu, ci siamo: cifre e dettagli

Hakan Calhanoglu , ex centrocampista del Milan , si avvicina a grandi passi al rinnovo del suo contratto con l' Inter . Come riferito da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, infatti, negli ultimi due giorni è stata trovata l'intesa con il suo agente, Gordon Stipic , sul nuovo accordo tra il centrocampista turco, classe 1994 , e il club di Viale della Liberazione.

Firma e ufficialità, secondo la 'rosea', non dovrebbero tardare troppo: giusto il tempo di sistemare i documenti e di individuare il momento giusto per l'annuncio. Magari dopo il ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra i nerazzurri di Simone Inzaghi e il Porto dell'ex interista Sérgio Conceição .

Calhanoglu, così, si candida a diventare il nuovo regista titolare dell'Inter per qualche altra stagione ancora visto che, in estate, presumibilmente verrà messo sul mercato Marcelo Brozović. L'ex rossonero abbandonerà, così, il ruolo di mezzala sinistra per spostarsi stabilmente in cabina di regia a guidare la manovra della seconda squadra di Milano.