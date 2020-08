Calciomercato Inter – Rinforzo a sinistra: ecco Mykolenko

ULTIME NOTIZIE MERCATO INTER – I nerazzurri cercano rinforzi per la fascia sinistra. Spunta il nome del terzino ucraino della Dinamo Kiev: Vitaliy Mykolenko. L’indiscrezione arriva dai colleghi di Sky Sport.

Si tratta di un terzino sinistro classe 1999, in questa stagione ha segnato ben 4 gol e servito 7 assist. Ottimi numeri per un calciatore difensivo. Ora l’Inter dovrà battere la concorrenza di alcuni club di Premier League per il promettente difensore Mykolenko. Vedremo se ci riuscirà. Resta il fatto che sulla corsia mancina servono rinforzi, solo Ashley Young (ormai 35enne), come giocatore di livello, non può bastare.

