Calciomercato Inter – Real Madrid pronto a fare follie per Lautaro Martinez

CALCIOMERCATO INTER – Dopo un mercato faraonico, l’Inter sta cercando di mettere fine all’egemonia Juventus in Italia. Una stagione molto buona quella dei nerazzurri, che viaggiano spediti soprattutto grazie alla coppia d’attacco formata da Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. Se il belga non è una sorpresa, l’argentino è decisamente cresciuto dopo l’esperienza dell’anno scorso, che lo vedeva come mera alternativa di Mauro Icardi. Adesso l’ex Racing si è preso i nerazzurri, attirando l’attenzione dei migliori club d’Europa. Se l’interesse del Barcellona è ormai noto, quello del Real Madrid è una novità. Secondo quanto riferito da ‘El Espanol’, le ‘Merengues’ sarebbero disposti a versare nelle casse nerazzurre l’intero importo della clausola rescissoria, pari a 111 milioni di euro. Intanto Giacomo Bonaventura si allontana sempre più dal Milan, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android