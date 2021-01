Calciomercato Inter – Real Madrid: “Caso Hakimi? Ecco la verità” | News

Ultime Notizie Calciomercato Inter: Hakimi, il comunicato del Real Madrid

CALCIOMERCATO INTER NEWS – Il Corriere dello Sport, in edicola questa mattina, ha pubblicato un articolo in cui si parlava della possibilità che il Real Madrid potesse riprendersi Hakimi, calciatore dell’Inter.

Il Real Madrid, però, in merito a questa notizia, ha emesso un comunicato ufficiale: "In merito alla notizia del Corriere dello Sport su presunte tensioni tra il nostro club e l'Inter, il Real vuole chiarire che si tratta di una notizia assolutamente falsa. Mai chieste garanzie all'Inter, club storico e amico del Real, su Hakimi. I termini di pagamento di Hakimi fanno parte di normali e abituali relazioni contrattuali tra club calcistici. Mai il Real Madrid ha chiesto alcun tipo di garanzia all'Inter come afferma il Corriere dello Sport. I rapporti sono sempre stati e sono eccellenti".