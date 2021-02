Calciomercato Inter – Quattro colpi sono sicuri: le ultime

Quattro acquisti servono all’Inter “per forza”

Nonostante la situazione difficile dal punto di vista economico per l’Inter, continua a lavorare Giuseppe Marotta. Proprio questo lo rende uno dei migliori dirigenti in circolazione: la capacità di adattamento, la bravura nel riuscire a lavorare anche in situazioni complicate. È anche merito suo, oltre che di Antonio Conte, se l’Inter nel frattempo ha trovato la forza per reagire alle voci esterne e per fare così bene in campo, portandosi in testa alla classifica. Conte però, si sa, è molto esigente. Ecco perché la società deve già lavorare al prossimo calciomercato.

Sono almeno quattro le situazioni che l’Inter dovrà necessariamente affrontare. La prima è quella relativa al portiere: Samir Handanovic ha ancora un anno di contratto, ma poi difficilmente lo sloveno classe 1984 rinnoverà. Ecco perché bisogna subito cercare un erede. Poi, la seconda necessità è acquistare un elemento per la fascia sinistra, così da aver di fatto due veri titolari.

Infine, le altre due mosse saranno divise tra centrocampo e attacco. Servono elementi non per forza di primissimo livello, ma che possano dare garanzie e andare a sostituire i titolari teorici. Questi sono i quattro elementi a cui sta lavorando l'Inter, al di là dei problemi economici.