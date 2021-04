Calciomercato Inter – Pronta un’offerta per Raspadori

L'Inter è pronta a offrire Pinamonti al Sassuolo per arrivare a Raspadori nel prossimo calciomercato. Ecco tutte le ultime.

Possibile colpo di scena sul calciomercato dell'Inter. Sembra infatti che i nerazzurri stiano osservano in modo molto attento la crescita di Giacomo Raspadori, attaccante del Sassuolo, interista però da sempre. I rapporti con il Sassuolo sono ottimi e ci potrebbero anche essere dei colloqui per Andrea Pinamonti, che potrebbe fare il percorso inverso. Entrambi attaccanti, con un anno di differenza: Raspadori è un classe 2000, mentre Pinamonti un 1999. Attenzione quindi agli intrecci. Raspadori può fare sia la prima punta che la seconda. Quest'anno ha dimostrato di essere pronto al salto di qualità: 20 presenze per lui. La sensazione è che messo in condizione potrebbe esplodere. L'Inter potrebbe puntarci. La valutazione è di soli 4 milioni. Presto i contatti potrebbero approfondirsi. In caso di scambio, ovviamente i neroverdi dovrebbero pagare la differenza di 8 milioni per Pinamonti, ma l'ipotesi principale è che vada al Sassuolo in prestito. Vlahovic il preferito del Milan. La Fiorentina chiede Rafael Leao? Le ultime >>>