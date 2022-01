Calciomercato Inter – Preso Gosens, oggi è il giorno di Caicedo

Le ultime news di calciomercato sull'Inter: oggi Felipe Caicedo diventerà un nuovo attaccante dei nerazzurri. In programma visite e firma

Preso Robin Gosens, oggi l'Inter metterà a segno un altro colpo di calciomercato con Felipe Caicedo. 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, infatti, ha sottolineato come sia stato trovato l'accordo per lo sbarco in nerazzurro dell'attaccante dell'Ecuador. Caicedo, classe 1988, si trasferirà all'Inter in prestito secco fino al prossimo 30 giugno dal Genoa.