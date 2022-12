Calciomercato Inter, possibili tante cessioni: obiettivo 60 milioni

L’obiettivo dell’Inter è di trovare una cifra complessiva di 60 milioni, entro il 30 giugno. Secondo Tuttosport, questo tesoretto sarebbe fondamentale per la dirigenza, che sta giocando ad un puzzle dove tutto deve combaciare. Il prescelto per un'eventuale cessione sarebbe Denzel Dumfries. Con i buoni Mondiali giocati, la sua valutazione potrebbe essere in salita. Di qualche settimana fa le voci sul possibile interessante del Tottenham per l'olandese. Spurs prossimi avversari del Milan in Champions League. L'altro che potrebbe partire è Milan Skriniar, dato il pressing del PSG e il mancato rinnovo. Alla partenza di uno dei due difensori andrebbero poi aggiunte le partenze di Lazaro e Sensi. L'Inter si potrebbe di nuovo trovare nella situazione vissuta un paio di anni fa, quando fu costretta a vendere due pezzi da novanta come Lukaku e Hakimi, per rientrare nelle spese.