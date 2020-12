Calciomercato Inter – Pogba spinge un centrocampista da Conte

CALCIOMERCATO INTER – Ora che l’Inter è uscita da tutte le competizioni europee alla prima occasione utile, Antonio Conte non ha più alternative: deve vincere il campionato. In caso di fallimento, l’addio diventerà scontato. Per riuscire a ottenere almeno questo risultato, però, Conte continua a chiedere rinforzi. Soprattutto a centrocampo, il tecnico pugliese reputa la rosa non adeguata.

Un aiuto potrebbe arrivare all’allenatore nerazzurro da Paul Pogba, attualmente al Manchester United. No, l’Inter non sembra poter puntare al francese classe 1993, ma il prossimo trasferimento di Pogba potrebbe spingere un giocatore in nerazzurro. L’ex Juventus infatti pare possa andare al Real Madrid, disposto a sborsare 80 milioni per aggiudicarselo. Qualcuno però dovrà fargli spazio e portare un po’ di soldi e l’indiziato numero uno è Federico Valverde, uruguaiano classe 1998. La sua clausola rescissoria è da 500 milioni, una cifra fuori portata e che il Real è pronto a ritrattare. L’Inter è pronta ad approfittarne.

