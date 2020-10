Calciomercato Juventus – Non si perdono le speranze di arrivare a Pogba

ULTIME NOTIZIE MERCATO JUVENTUS – Stando a quanto riportato da ESPN, il Manchester United, vista la crisi che sta colpendo il calcio, avrebbe offerto a Paul Pogba, un rinnovo di contratto con un ingaggio inferiore rispetto a quello attuale.

L’attuale accordo di Pogba con i ‘Red Devils’ scade nel 2022 e dunque, il club inglese deve iniziare ad affrettare i tempi del rinnovo per non rischiare di perdere il calciatore a zero, o doverlo svendere. La Juventus nel frattempo, segue sempre con attenzione la vicenda e non molla la presa. Sappiamo che il ritorno di Pogba è uno dei sogni della dirigenza bianconera.

