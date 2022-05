Calciomercato Inter – Perisic, oggi visite mediche con il Tottenham

Ivan Perisic lascia l'Inter a costo zero in questo calciomercato estivo e va al Tottenham di Antonio Conte. Visite nel pomeriggio a Londra

Ivan Perisic, classe 1989, lascia l'Inter a parametro zero in questo calciomercato estivo e va al Tottenham, squadra della Premier League inglese allenata dal suo ex tecnico in nerazzurro, Antonio Conte.