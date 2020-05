Calciomercato Inter – Perisic, il Bayern Monaco non lo riscatta: le ultime

CALCIOMERCATO INTER – L’arrivo di Antonio Conte all’Inter ha dato il via ad una mini rivoluzione che ha visto gli addii di Radja Nainggolan, Mauro Icardi e Ivan Perisic. Quest’ultimo si è trasferito al Bayern Monaco in prestito con diritto di riscatto. Tale diritto è scaduto nella giornata di oggi, con il club tedesco che ha deciso di non esercitarlo.

Ma non è detto che il futuro di Perisic sia segnato e che il suo ritorno all’Inter sia ormai cosa fatta. Il Bayern Monaco, secondo quanto riferisce ‘Calciomercato.it’, vorrebbe negoziare con i nerazzurri in futuro. Il motivo del mancato riscatto è dovuto al difficile momento causato dal coronavirus e non è legato alle sue caratteristiche tecniche. L’intenzione è quella di chiedere uno sconto al prezzo pattuito precedentemente nel riscatto, pari a 20 milioni. Uno sconto che difficilmente l’Inter vorrà concedere.

