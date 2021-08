Calciomercato Inter – Pedullà: “Lukaku ha già parlato con Tuchel”

Romelu Lukaku, in procinto di lasciare l'Inter per il Chelsea in questo calciomercato, avrebbe già sentito al telefono il suo nuovo mister ...

Daniele Triolo

Si scalda sempre di più la pista che dovrebbe portare (porterà?) Romelu Lukaku dall'Inter al Chelsea in questa sessione estiva di calciomercato. Sembra, infatti, che i 'Blues' abbiano rilanciato sul centravanti belga, classe 1993, alzando l'offerta recapitata nei giorni scorsi ai nerazzurri ed inizialmente rifiutata.

Ora il Chelsea vuole assolutamente mettere le mani su Lukaku ed avrebbe offerto all'Inter una cifra compresa tra i 120 e i 130 milioni di euro. A corroborare la tesi su una trattativa ormai in fase molto avanzata tra le parti, ci ha pensato Alfredo Pedullà, giornalista sportivo notoriamente esperto di calciomercato, con un 'tweet' molto chiaro.

Secondo Pedullà, che è sempre molto ben informato su quanto succede a Londra, in casa Chelsea, dunque, Lukaku avrebbe già parlato con Thomas Tuchel. Colui che sarà il suo nuovo manager ai 'Blues'. Se son rose, dunque, fioriranno: Lukaku è sempre più lontano da Milano e dall'Inter. Milan, per la trequarti spunta un'idea innovativa. Le ultime >>>