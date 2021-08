Calciomercato Inter – Chelsea, pronta la nuova offerta per Lukaku

L'Inter sempre più vicina a perdere Romelu Lukaku in questo calciomercato estivo. Il Chelsea, infatti, ha pronta un'offerta irrinunciabile

Daniele Triolo

Secondo quanto riferito da 'goal.com', l'Inter è vicina a perdere Romelu Lukaku in questo calciomercato estivo. Il Chelsea, infatti, dopo essersi visto respingere la prima proposta dal club nerazzurro (105 milioni di euro più il cartellino di Marcos Alonso), starebbe per tornare alla carica per l'attaccante belga.

Il club di Roman Abramovic, vincitore dell'ultima Champions League, avrebbe infatti pronta una nuova offerta per l'Inter. Si parla di una proposta compresa tra i 120 ed i 130 milioni di euro per riportare Lukaku a 'Stamford Bridge' dopo otto anni. Così fosse, l'Inter non si opporrebbe più ed il giocatore, di fatto, tornerebbe a Londra.

Anche perché il Chelsea garantirebbe a Lukaku un ingaggio di molto superiore rispetto a quello attualmente percepito a Milano. La società londinese, ha riportato sempre 'goal.com', potrebbe fare cassa cedendo Tammy Abraham. Sull'attaccante inglese, in passato accostato anche al Milan, c'è l'Aston Villa. Valutazione, 40 milioni di euro, ma i 'Villans' lo vorrebbero in prestito.