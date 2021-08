Calciomercato Inter – Offerta monstre del Chelsea per Lukaku: i dettagli

Romelu Lukaku è finito nel mirino del Chelsea in questo calciomercato estivo: riuscirà l'Inter a respingere gli assalti del club inglese?

Il Chelsea vuole a tutti i costi Romelu Lukaku , attaccante dell 'Inter , in questa sessione di calciomercato . I Blues sono alla ricerca di un attaccante dato che Timo Werner ha deluso le aspettative e Olivier Giroud ha salutato Londra. L'obiettivo principale sarebbe stato Erling Halaand , ma il Borussia Dortmund non ha intenzione di cedere il giocatore in questo mercato estivo. Ecco allora che il belga dell' Inter fa gola.

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che ai nerazzurri è già stata recapitata un'offerta: 90 milioni di euro cash più il cartellino di Marcos Alonso , laterale sinistro sondato a lungo da Giuseppe Marotta . L'idea dell' Inter è chiara: Lukaku non è in vendita e resterà a Milano senza ombra di dubbio. Anche il giocatore è su questa linea di pensiero e sembra abbia rifiutato un'offerta da 15 milioni a stagione , proprio da parte del Chelsea .

La rosea parla anche di una deadline che i Blues hanno deciso per Halaand. Se entro questa settimana riceveranno il "no" definitivo dal Borussia Dortmund, si concentreranno davvero su Lukaku. Non è da escludere quindi un possibile rialzo dell'offerta già recapitata; nonostante ciò, i tifosi dell'Inter possono stare tranquilli: il belga si trova bene a Milano e con i compagni e non ha intenzione di lasciare il club.