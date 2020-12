Calciomercato Inter – Nainggolan torna al Cagliari in prestito secco / News

Calciomercato Inter, Nainggolan torna al Cagliari

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO INTER – Il secondo ritorno a Cagliari di Radja Nainggolan è soltanto questione di tempo. Secondo quanto riferisce 'La Gazzetta dello Sport', dopo l'infortunio di Marko Rog, che sembra più grave del previsto, il presidente Tommaso Giulini ha accelerato per il rientro a casa del figliol prodigo. Dopo l'ottima stagione scorsa con la maglia dei rossoblù, in cui ha totalizzato 26 presenze e 6 gol, il 'Ninja' sbarcherà ancora in Sardegna dopo il feeling mai sbocciato con Antonio Conte, allenatore dell'Inter.