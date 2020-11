Calciomercato Inter – Milik interessa: le contropartite per il Napoli / News

Calciomercato Inter, piace Milik

ULTIME NOTIZIE MERCATO INTER – Dopo un inizio altalenante, l'Inter sta iniziando a cambiare marcia in campionato. I nerazzurri, attualmente secondi in classifica a pari merito con il Sassuolo, pensano già al mercato di gennaio. Secondo quanto riferisce 'Sport Mediaset', la squadra di Antonio Conte continua a seguire con interesse la vicenda Arkadiusz Milik, fuori dal progetto del Napoli. Possibile tentativo già a gennaio, con Aurelio De Laurentiis che chiede 18 milioni di euro. Una cifra che potrebbe scendere con l'inserimento di una contropartita: agli azzurri piacciono molto Radja Nainggolan e Matias Vecino. I due giocatori che potrebbero far decollare la trattativa.