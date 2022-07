Calciomercato – Dybala, Inter più lontana. Sperano Milan, Roma e Napoli

Paulo Dybala, obiettivo di calciomercato di Inter, Milan e non solo, è ancora alla ricerca di una squadra. I nerazzurri sembrano lontani ora

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Paulo Dybala, obiettivo di calciomercato di Inter, Milan e non soltanto, poiché nelle prossime ore l'attaccante argentino farà rientro a Torino. Si allenerà a casa, nella sua palestra attrezzatissima, con un fisioterapista e un preparatore atletico personali.

Si allenerà da solo perché, al momento, Dybala non ha una squadra. Perché nessun club del nostro campionato, una volta che la 'Joya' si è svincolato dalla Juventus, gli abbia offerto un contratto importante, all'altezza delle sue aspettative? A Torino, ad aspettare il giocatore, ci sarà Jorge Antun, l'avvocato che cura i suoi interessi.

Calciomercato Milan, Dybala sedotto e abbandonato dall'Inter?

Nei prossimi giorni Dybala vedrà Antun, l'intermediario Fabrizio De Vecchi e Carlos Novel, l'uomo che cura gli sponsor personali dell'argentino: faranno un punto della situazione, anche perché di certezze non ce ne sono più. L'unica era l'Inter, con tanto di accordo sulla parola per un contratto di quattro anni, fino al 30 giugno 2026, da 5 milioni di euro netti a stagione più uno di bonus legato, anche, al numero di partite giocate.

Poi l'Inter ha preso Romelu Lukaku e, per motivi economici e di gestione, i nerazzurri non possono mettere sotto contratto la 'Joya' finché Alexis Sánchez ed uno tra Edin Džeko e Joaquín 'Tucu' Correa non saranno andati via. Al momento, questi ultimi due non vogliono lasciare l'Inter. Dybala, ha commentato la 'rosea', è stato informato di questa situazione in casa Inter.

Il club nerazzurro, in pratica, gli avrebbe detto: se riusciremo a farti spazio prima che trovi squadra, saremo felici di abbracciarti. Visto, oltretutto, che il Presidente Steven Zhang ha un debole per la 'Joya'. Se però ti capita un’offerta allettante, ritieniti libero di accettarla. Per ora, Dybala ha ricevuto l'unica offerta concreta dal club di Viale della Liberazione.

Tutte le altre società italiane potenzialmente interessate si sono limitate a colloqui informativi. Consapevoli di non poter pareggiare l'offerta dell'Inter. Ora, però, la corsa al cartellino di Dybala può riaprirsi anche per chi era rassegnato. Soprattutto, è il calciatore che inizia a guardarsi intorno. Non vuole rimanere a lungo senza squadra nella stagione che porta ai Mondiali.

Dybala attende, dunque, novità dal suo calciomercato estivo. C'è il Milan, che, però, non potrebbe offrirgli più di 4, massimo 4,5 milioni di euro netti a stagione. Poi c'è la Roma, che lo accoglierebbe come un re, ma che non gioca la Champions League. C'è il Napoli, anche se il direttore sportivo Cristiano Giuntoli lo ha definito 'fuori portata'. All'estero, le piste in piedi per Dybala sono Atlético Madrid e Manchester United.