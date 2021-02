Calciomercato Inter – Marotta torna alla Juventus al posto di Paratici

Marotta lascia l’Inter e sostituisce Paratici alla Juventus

Una vera e propria bomba di mercato. Un mercato diverso però: non quello dei giocatori, ma quello dei dirigenti, che di solito sono protagonista in quanto burattinai del mercato e non come burattini. Stavolta, però, i movimenti potrebbero riguardarli direttamente. Secondo Paolo Bargiggia, infatti, ci sarebbe una clamorosa ipotesi secondo cui Giuseppe Marotta potrebbe dire addio all’Inter per tornare alla Juventus, che nel frattempo darebbe il benservito a Fabio Paratici.

Tutto è possibile nel calciomercato, anche in quello dei dirigenti. Paratici ha infatti il contratto in scadenza a giugno e non c'è alcuna novità sul suo futuro. Idem per quanto riguarda Marotta, che non sa ancora cosa ne sarà dell'Inter, con Suning che cerca acquirenti. Ovviamente molto dipenderà da Andrea Agnelli, che deve decidere se continuare o no con Paratici e se eventualmente richiamare Marotta. Era stato proprio il presidente bianconero, d'altronde, a decidere di chiudere il rapporto con Marotta e promuovere Paratici. Cambio d'idea?