Calciomercato Inter – Lukaku verso il Chelsea: pronti 120 milioni

Le ultime news sul calciomercato dell'Inter: Romelu Lukaku sempre più verso il Chelsea. Oggi il rilancio dei 'Blues': sarà l'offerta decisiva?

Daniele Triolo

L'Inter si prepara a cedere Romelu Lukaku al Chelsea in questa sessione estiva di calciomercato. Ne parlano i quotidiani, sportivi e non, in edicola questa mattina. 'La Gazzetta dello Sport', in particolare, ha spiegato come in queste ore sia previsto un contatto diretto tra Inter e Chelsea per l'operazione Lukaku. L'offerta dei 'Blues' cambierà rispetto alla prima, rifiutata, di 100 milioni di euro più Marcos Alonso: sarà di 120 milioni di euro, comprenderà magari una contropartita tecnica differente.

Il giocatore ha fatto la sua scelta: vuole tornare a Londra (il suo cartellino è stato di proprietà del Chelsea già dal 2011 al 2013) e ha trovato un accordo con i 'Blues' sull'ingaggio (che sarà di 15 milioni di euro netti a stagione bonus inclusi). Lukaku ha comunicato la sua volontà alla società che, in queste ore, è andata, come si suol dire, in pausa di riflessione. Più che altro perché ha visto montare la protesta della tifoseria nerazzurra, alla quale era stato promesso come l'Inter, seppur in evidenti difficoltà economiche, non avrebbe smantellato l'organico.

Invece, dopo l'addio di Antonio Conte (evidentemente consapevole del ridimensionamento in atto all'Inter) e la cessione di Achraf Hakimi al PSG per una settantina di milioni di euro, i buchi di bilancio vanno ancora sistemati. Da qui la possibilità, concreta, che l'Inter ceda Lukaku al Chelsea in questo calciomercato estivo non appena perverrà, in Viale della Liberazione, la nuova offerta ufficiale dei 'Blues'. Che, nelle intenzioni dell'Inter, dovrà toccare (o, perlomeno, andare vicino) i 130 milioni di euro. Ma perché l'Inter ha fissato quel tetto per cedere il belga?

È presto detto. I nerazzurri devono ancora una cinquantina di milioni di euro al Manchester United per l'acquisto dello stesso Lukaku nel 2019. I 'Red Devils', inoltre, vantano il 5% sulla rivendita del calciatore. E la cifra, pertanto, sale. Spetta un premio, piccolo, anche allo stesso Chelsea (che potrebbe però rinunciare) ed all'Everton. All'Inter, in definitiva, resterebbero in tasca circa 70 milioni di euro: 40 per il nuovo attaccante, 30 per finire di saldare i debiti.