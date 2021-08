Calciomercato Inter – Lukaku al Chelsea lunedì: scelto il sostituto

Sono ore caldissime in casa Inter, con la cessione di Romelu Lukaku al Chelsea che si perfezionerà lunedì. Scelto il sostituto del belga

Sono ore caldissime in casa Inter, con la cessione di Romelu Lukaku al Chelsea che si perfezionerà nella giornata di lunedì. Domani l'attaccante belga non prenderà parte alla sfida amichevole contro il Parma. Come riporta 'calciomercato.com', mancano ormai solo i dettagli per il ritorno di Big Rom ai Blues. Alla fine l'operazione ammonterà a 115 milioni di euro, senza l'inserimento di alcuna contropartita tecnica nell'affare. Lukaku andrà a percepire uno stipendio di 12 milioni di euro netti più bonus a stagione e firmerà un contratto fino al 2026.

Marotta e Ausilio studiano già il piano per sostituire il bomber belga. Difficile andare a prendere il posto di Lukaku, che così bene ha fatto nelle stagioni in maglia nerazzurra: 95 presenze e 64 gol totali. Due i nomi sul taccuino della dirigenza dell'Inter: Duvan Zapata ed Edin Dzeko. Il colombiano ha preso parte all'amichevole dell'Atalanta contro il West Ham (Dea sconfitta 2-0 dagli Hammers). La richiesta degli orobici per il loro goleador è di 40 milioni di euro. Cifra abbordabile per l'Inter, nonostante una parte consistente del tesoretto guadagnato dalle cessioni di Hakimi e Lukaku stesso dovrà finire nelle casse del Manchester United.

Occhio però anche a Dzeko. L'idea dell'Inter è di prendere due attaccanti. Questa può essere davvero l'estate giusta per il passaggio del bosniaco ai nerazzurri, dopo le varie possibilità sfumate negli anni precedenti. La punta della Roma spinge per trasferirsi in nerazzurro, tant'è che, stando sempre all'indiscrezione di 'calciomercato.com', ci sarebbe stato un colloquio tra Fienga e Pinto prima di Betis Siviglia Roma per valutare la cessione di Dzeko. Ma i giallorossi dovrebbero prima trovare il suo erede. Da non sottovalutare, in tal senso, la candidatura di Andrea Belotti, che non ha ancora rinnovato il contratto col Torino.

Infine le due idee low cost. L'Inter potrebbe decidere di virare con forza su uno solo tra Duvan Zapata e Dzeko ed andare ad affiancargli Scamacca o Correa. Il primo, di proprietà del Sassuolo, sarebbe più un investimento per il futuro. Il secondo una certezza, dopo i tanti anni da titolare alla Lazio. Quel che è certo è che, spettando la partenza di Lukaku, l'Inter vuole sostituirlo nel migliore dei modi.