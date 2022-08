Calciomercato Inter – Il Liverpool prepara un’offerta per Brozovic

Nelle ultime stagioni Marcelo Brozovic è stato indubitabilmente il cuore pulsante delle partite dell'Inter; ciò è comprovato dai diversi brutti match giocati dai nerazzurri in sua assenza. Per diverso tempo, i tifosi interisti hanno infatti invocato l'acquisto di un giocatore che potesse sopperire ai periodi in cui l'Inter si sarebbe dovuta privare del croato; il cosiddetto vice Brozovic, è arrivato questa estate e risponde al nome di Asllani. In ogni caso, l'acquisto dell'albanese potrebbe non essere sufficiente.