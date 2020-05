Calciomercato Inter – Lautaro, il Barcellona e Griezmann: le ultime

CALCIOMERCATO INTER – In casa Inter continuano a tenere banco le voci di un forte interesse del Barcellona per Lautaro Martinez. Il tecnico ‘blaugrana’ Quique Setien ha confermato tali rumours, ammettendo che il prezzo dell’argentino è troppo alto vista la situazione attuale. I nerazzurri vogliono molto più dei 50 milioni di euro di cui si parla in Spagna, una presa di posizione che rende difficile un decollo della trattativa.

Secondo quanto riferisce ‘Calciomercato.com’, pare sia anche spuntata l’idea di inserire nell’operazione il cartellino di Antoine Griezmann, ma il francese avrebbe prontamente rifiutato tale proposta. L’ex Atletico Madrid avrebbe fatto sapere di non voler andare via, ma anche l’Inter non si scalderebbe più di tanto visto l’ingaggio monstre da lui percepito. Una situazione tutt’altro che semplice da sbrogliare con una sola certezza: il Barcellona non smette di pensare a Lautaro Martinez. Intanto il giocatore pare non voglia rinnovare con il club nerazzurro, continua a leggere >>>