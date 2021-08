Calciomercato Inter – La numero 9 per Dzeko: le ultime sulla trattativa

Le ultime news sul calciomercato dell'Inter: sarà Edin Dzeko il sostituto di Romelu Lukaku in nerazzurro. Intesa per un contratto biennale

Il calciomercato dell' Inter vive un momento molto caldo. Edin Dzeko , classe 1986 , centravanti della Roma , dovrebbe prendere il posto di Romelu Lukaku al centro dell'attacco dell'Inter. Questo è quanto ha riferito 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola.

Dzeko, a lungo corteggiato dai nerazzurri anche negli ultimi anni, ma mai approdato a Milano, è ora davvero ad un passo dall'ereditare la maglia numero 9 lasciata libera dal centravanti belga, in procinto di firmare con il Chelsea , ceduto per 115 milioni di euro.

Dzeko ed il suo agente contano di avere in giornata il via libera dalla Roma per il trasferimento all'Inter. Soltanto visite mediche e firma, di fatto, separano il bosniaco dalla squadra di Simone Inzaghi. L'ex centravanti di Wolfsburg, Manchester City e, a questo punto, Roma, dovrebbe firmare un contratto di due anni, fino al 30 giugno 2023, da 5 milioni di euro netti a stagione più bonus.