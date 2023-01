Calciomercato Inter – Kessié per Brozovic? Oggi solo un’idea, ma …

Franck Kessié all'Inter per Marcelo Brozovic al Barcellona. Alla pari. Uno scambio sul quale i due club potrebbero ragionare seriamente

Daniele Triolo

'Tuttosport' in edicola questa mattina ha parlato del possibile scambio tra Inter e Barcellona che coinvolgerebbe Franck Kessié e Marcelo Brozovic. L'idea, nata da un intermediario in Spagna, stuzzica il Barça e, in Viale della Liberazione, di certo non chiudono tutte le porte.

Non è da escludere, secondo il quotidiano torinese, che lo scambio Kessié-Brozovic possa diventare argomento di discussione una volta che la dirigenza dell'Inter sarà tornata da Riyad (Arabia Saudita). L'ex milanista, in Catalogna, non è contento. Arrivato a parametro zero, ha giocato solo 665' in 17 presenze, di cui 6 da titolare. Non ha mai convinto Xavi.

Kessié in nerazzurro, Brozo in blaugrana? Possibile: i motivi — Nello scorso mese di dicembre il suo agente, George Atangana, ha proposto Kessié all'Inter, dando appuntamento al Barcellona negli ultimi dieci giorni di questo mese di gennaio. L'Inter, un mese fa, non aveva detto di no all'ipotesi di prendere Kessié. Soltanto, però, con la formula del prestito e con l'ingaggio da 6,5 milioni di euro pagato dai catalani.

Un discorso, questo, rinviabile anche all'estate. Per l'Inter, Brozovic è un punto fermo. A rinnovato il contratto fino al 30 giugno 2026, con un ingaggio da 6,5 milioni di euro netti a stagione. I ripetuti infortuni di questa stagione, però, hanno cambiato la visione che, ad Appiano Gentile, hanno del numero 77.

Il numero 77 non è più insostituibile nella squadra di Inzaghi — Il croato è importante, ma non più indispensabile. Simone Inzaghi, infatti, in Hakan Çalhanoğlu ha trovato un ottimo interprete del ruolo. Senza dimenticare che sta crescendo Kristjan Asllani. Insomma, se un anno fa dare via Brozovic sembrava un'eresia, ora non lo è più. Uno scambio di cartellini alla pari, con uno stipendio praticamente identico, non stravolgerebbe il monte ingaggi né dell'Inter né del Barcellona.

Ma permetterebbe ad entrambi i club di mettere a segno una gran bella plusvalenza. Tutto ossigeno per dei bilanci alla canna del gas. Oggi, dunque, lo scambio Kessié-Brozovic tra Inter e Barcellona rimane un'idea. Attenzione, però, agli ultimi giorni di gennaio.