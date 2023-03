Calciomercato Inter – Per Kessié la strada è in salita

Calciomercato Inter, gli ostacoli per Kessié

Il primo, si legge, è il posto da trovargli in mezzo, dove però sarebbero cominciate le grandi manovre per trovare squadra a Marcelo Brozovic. Lo stipendio di Kessié da 6,5 milioni l'anno non avrebbe l'assist del Decreto Crescita e, al lordo, starebbe a malapena nel budget dell'Inter, appesantito dal prossimo rinnovo di Calhanoglu. La volontà del calciatore potrebbe essere fondamentale. La possibilità di spesa del club di Zhang per la prossima stagione potrebbe essere comunque minima: per questo l'idea sarebbe quella di proporre al Barcellona un prestito, condizionato al riscatto nella stagione successiva. Essendo arrivato a zero, il prezzo finale del centrocampista 26enne non dovrebbe comunque superare i 30 milioni. Un passaggio chiave sarà la decisione della giunta catalana sul rinnovo di Busquets per cui è previsto un incontro la prossima settimana: la permanenza del capitano ridurrebbe gli spazi per lui e non di poco.