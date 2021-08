Calciomercato Inter – Infortunio per Thuram, si vira su Correa della Lazio

Infortunio per l'attaccante del Borussia Monchengladbach Marcos Thuram. L'Inter, adesso, vira con decisione su Correa: apertura della Lazio

Infortunio per l'attaccante del Borussia Monchengladbach Marcus Thuram . L'Inter , adesso, vira con decisione su Correa . Tutto è successo nel giro di poche ore. Prima lo stop del figlio di Lilian, ex Parma e Juve. L'attaccante francese è uscito con una vistosa fasciatura al 18' del match col Bayer Leverkusen, per di più zoppicando. Le prime voci, riferisce 'La Gazzetta dello Sport', parlano di una possibile lesione al legamento collaterale del ginocchio destro . Ecco perché l'Inter avrebbe virato su Joaquin Correa. E la Lazio apre alla possibilità.

"Per noi è un giocatore importante, ma dipende da quello che vuole fare l'Inter - continua il ds della Lazio -. C'è stato qualche contatto anche all'estero, ma il suo desiderio è rimanere in Italia e rispettiamo la scelta. Non c'è mai stata una trattativa, ci sono delle volontà, i procuratori stanno facendo un gran lavoro per risolvere il problema. Chi rimane alla Lazio deve essere contento di vestire questa maglia, è fondamentale rispettare anche lo stato d'animo del ragazzo perché si è sempre comportato bene".