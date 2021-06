Calciomercato Inter – Incontro con l’agente di Emerson Royal | News

Quest'oggi l'Inter ha incontrato Frederic Pena, agente di Emerson Royal: anche il Milan è interessato al terzino del Barcellona

Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, oggi a Milano c'è stato un incontro tra l'Inter e Frederic Pena, agente di Emerson Royal. I nerazzurri, con molta probabilità, saranno costretti a dire addio ad Achraf Hakimi per motivi di bilancio. Marotta ha individuato nel terzino brasiliano il sostituto perfetto dell'ex Borussia Dortmund. Il Barcellona, club che ha appena esercitato il diritto di ricompra dal Betis, potrebbe subito cederlo a titolo definitivo. Anche il Milan ha mostrato interesse per Emerson Royal ma, ad oggi, l'Inter sembra essere in vantaggio sui rossoneri.