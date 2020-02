Calciomercato Inter – Icardi, il Psg si tira indietro per il riscatto: Il motivo

CALCIOMERCATO INTER – Secondo quanto riferisce ‘Sport Mediaset’, il Psg sarebbe intenzionato a non riscattare Mauro Icardi a fine stagione. L’indiscrezione riportata dalla nota emittente televisiva avrebbe del clamoroso visti i numeri dell’argentino, che ha segnato ben 18 reti in 26 presenze complessive con i parigini. Dietro a questa decisione ci sarebbero i presunti rapporti non idilliaci tra il classe 1993 e Neymar, ma anche con Kylian Mbappé. Lo spogliatoio prima di tutto: per questo motivo il Psg si libererebbe di buon grado di Icardi, piuttosto che dei due fuoriclasse sopra citati. Intanto il Milan pensa a Gianluca Scamacca per giugno, continua a leggere >>>

