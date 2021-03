Calciomercato Inter – Icardi è pronto a tornare in Italia: le ultime

Dall’Inter alla Juventus: Icardi infiamma il calciomercato

Era nell'aria già da tempo e adesso aumentano sensibilmente le possibilità che Mauro Icardi torni a giocare in Serie A il prossimo anno. L'attaccante argentino non si è mai del tutto ambientato al Paris Saint-Germain, dove continua a trovare poco spazio e rendere al di sotto delle aspettative. Inoltre, la Juventus non ha mai smesso di inseguire il classe 1993. Finora non ci sono mai state le condizioni affinché l'operazione si concludesse, ma ora tutto potrebbe cambiare. L'Inter osserva perché in caso di cessione in Serie A alla formazione nerazzurra andranno 15 milioni, ma i bianconeri e i francesi studiano anche il modo di evitare questo: prestito con diritto di riscatto, in modo da ritardare almeno il pagamento. Difficile, comunque, che la cifra del trasferimento possa essere superiore ai 55 milioni. Icardi, però, è pronto a trasferirsi.