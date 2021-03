Milan, Ambrosini: “Tomori giocatore moderno, acquisto più che positivo”

Milan, Ambrosini su Tomori

Poco tempo per ambientarsi e prestazioni convincenti sin dall’inizio. Fikayo Tomori si è preso subito il Milan e ha già convinto tutti, dirigenza compresa, che sta già valutando un suo riscatto a fine stagione. Dell’inglese ha parlato anche Massimo Ambrosini ai microfoni di ‘Sky Sport’. L’ex centrocampista rossonero ha elogiato così il giocatore classe 1997: “Tomori? Un buon giocatore moderno. E quindi più di altri riesce a sopperire a qualche carenza tattica. Gli piace l’uno contro uno, si trova bene. Lo sa far bene, è un acquisto decisamente positivo“. Milan e Liverpool si sfidano per un difensore di qualità >>>