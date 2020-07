Calciomercato Inter – Handanovic, rinnovo imminente: le ultime

ULTIME NOTIZIE MERCATO INTER – In occasione di Inter-Torino, Samir Handanovic si è reso protagonista di un errore non da lui, che ha spalancato la porta al momentaneo 1-0 di Andrea Belotti. Poco male, perché per i nerazzurri il portiere sloveno è una colonna del presente, ma anche del futuro. Secondo quanto riferisce ‘Sport Mediaset’ per il rinnovo del numero 1 dell’Inter è solo questione di tempo: il suo contratto, in scadenza nel 2021, verrà prolungato di un’ulteriore stagione.

