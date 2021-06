Calciomercato Inter – Hakimi verso il PSG: ecco chi può sostituirlo

Le ultime news sul calciomercato dell'Inter: con Achraf Hakimi diretto in Francia, i nerazzurri hanno in testa quattro idee per rimpiazzarlo

Daniele Triolo

L'Inter sta per concretizzare la sua prima, importante, cessione in questo calciomercato estivo: Achraf Hakimi. Manca soltanto l'ufficialità, infatti, per il trasferimento dell'esterno destro marocchino, classe 1998, al PSG. L'ex Borussia Dortmund e Real Madrid diventerà un giocatore della squadra di Thomas Tuchel in cambio di 65 milioni di euro.

Al giocatore, già da qualche giorno d'accordo con il PSG, un contratto di cinque anni, fino al 30 giugno 2026, a 8 milioni di euro netti a stagione più 2 di bonus. Gran colpo della squadra presieduta da Nasser Al-Khelaïfi, ossigeno puro per le casse del club nerazzurro, alle prese con una crisi economica senza precedenti.

Ma chi potrà sostituire Hakimi nella fila dell'Inter di Simone Inzaghi in questa sessione estiva di calciomercato? Sono quattro, al momento, i nomi che la dirigenza della società di proprietà del gruppo 'Suning' sta vagliando per rimpiazzare un calciatore che, nell'ultima stagione, ha messo a segno 7 gol e fornito 11 assist in 45 gare tra Serie A, Champions League e Coppa Italia.

Uno è Manuel Lazzari, classe 1993, della Lazio: Inzaghi lo ha avuto alle sue dipendenze nelle ultime stagioni nella Capitale. Quindi, in casa Chelsea, i nerazzurri potrebbero pescare quel Davide Zappacosta, classe 1992, appena tornato in Inghilterra dal proficuo prestito al Genoa.

Infine, le idee straniere: una porta allo spagnolo Héctor Bellerín, classe 1995, in uscita dall'Arsenal e l'altra a Denzel Dumfries, classe 1996, olandese del PSV Eindhoven che ha ben impressionato, finora, ai Campionati Europei. Attenzione, però, perché alla fine l'Inter potrebbe anche decidere di sostituire Hakimi con un 'cavallo di ritorno'.

Dopo i prestiti a Hertha Berlino e Borussia Mönchengladbach, infatti, i nerazzurri riaccoglieranno tra le propria fila l'austriaco Valentino Lazaro. Non è detto che Inzaghi non gli conceda una possibilità.